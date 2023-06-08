Çayırova'ya 10 yeni halı saha geliyor

Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimine önem veren ve ilçeye sporu sevdiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’ya 10 yeni halı saha kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden itibaren spora yönelik yaptığı atılım ve yatırımlarla Çayırova’yı spor kentine dönüştüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı çocukların ve gençlerin spor tutkularını daha güzel alanlarda gerçekleştirebilmeleri için kente yeni halı sahalar kazandırıyor.

Çayırova’nın geleceğine verdiği önemi her fırsatta gösteren Başkan Çiftçi, çocuklar ve gençlerin sporla iç içe olmaları adına ilçenin farklı noktalarında spor sahaları yapıyor. Bu kapsamda, ilçeye 10 yeni halı saha inşa edilecek.

8 BİN METREKARE YENİ SPOR ALANI

Çayırovalı gençlerin ve çocukların büyük bir heyecanla tamamlanmasını beklediği 10 yeni halı saha için ilk kazma vuruldu. Ekipler kentin birçok noktasında yürüteceği çalışmalarla, yeni halı sahaları bir an önce ilçe sakinlerinin hizmetine açmayı planlıyor. İmalatına başlanan 20x40 metre ebatlarındaki halı sahalar tamamlandığında, kente 8 bin metrekare yeni spor alanı kazandırılmış olacak.