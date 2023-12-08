Çayırova'nın rakibi Bornova Belediye KSK

Türkiye Basketbol Ligi’nin 14. haftasında evinde Bornova Belediye KSK’yı ağırlayacak Çayırova Belediyesi’nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.KOCAELİ (İGFA) -İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 14. hafta mücadelesinde Bornova Belediye KSK’yı konuk edecek.

9 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakaya ilginin yoğun olması bekleniyor.

Baş antrenör Enes Akdilek’in öncülüğünde tüm hafta boyunca maça hazırlanan temsilcimiz, maç hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bu haftaya kadar 5 galibiyet 8 mağlubiyet alan Çayırova Belediyesi, kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan rakibini yenerek, yükselen performansını sürdürmek istiyor. Son iki haftada ligin güçlü ekipleri Sigortam Net ve PizzaLazza Haremspor’u yenerek yoluna devam eden Çayırova Belediyesi’nde hedef, Bornova Belediye KSK’yı da mağlup ederek üç haftada üç galibiyet almak.

10 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da başlayacak karşılaşma TBF TV Youtube kanalından da canlı yayınlanacak. Çayırova Belediyesi, ilçedeki tüm basketbolseverleri, bu zorlu müsabakada salona davet etti.