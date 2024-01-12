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Çayırova, Kapaklıspor’a konuk olacak

SPOR 12.01.2024, 16:58
Çayırova, Kapaklıspor’a konuk olacak

Türkiye Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda Kapaklıspor’a konuk olacak. Son 7 maçında 6 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, bu maçını da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda iki şampiyonluk elde ederek, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, 19. hafta karşılaşmasında Kapaklıspor’a konuk olacak.

Baş antrenör Musa Enes Akdilek’in öncülüğünde bütün hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor’u da mağlup ederek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Son 7 haftada 6 galibiyet alarak, TBL’de üst sıralara tırmanan Çayırova Belediyesi, 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle puan durumunda altıncı sırada yer alıyor. Temsilcimizin rakibi Kapaklıspor ise 8 galibiyet 10 mağlubiyetle dokuzuncu sırada.

GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Son üç maçında üç galibiyet alan Çayırova Belediyesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu’nda 14 Ocak Pazar günü saat 17.30’da oynanacak karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Çayırova Belediyesi’nde sakat oyuncu bulunmuyor.

14 Ocak Pazar günü saat 17.30’da oynanacak karşılaşma TBF TV’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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