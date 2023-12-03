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Çayırova, Haremspor’u deplasmanda yendi

SPOR 03.12.2023, 09:02
Çayırova, Haremspor’u deplasmanda yendi

Türkiye Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Pizza Lazza Haremspor’a konuk olan Çayırova Belediyesi, güçlü rakibini deplasmanda 55-64’lük skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonlukla, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi, önemli bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Geçen hafta lig lideri Sigortam Net’i mağlup ederek moral bulan Çayırova Belediyesi, bugün Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldiği Pizza Lazza Harem Spor’u 55-64’lük skorla mağlup etti. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde maça Phil Greene, Sebo Göndür, Ercan Bayrak, Oğuz Savaş ve Kutay Akpulat ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyotta hücumda skor başlayarak buldu ve ilk çeyreği 12-20 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, devreye 26-31 önde girdi.

LİGDE BEŞİNCİ GALİBİYET GELDİ

Üçüncü çeyrekte farkı arttıran ve Phil Greene’in dış atışlarıyla farkı açan Çayırova Belediyesi, son periyoda 33-46 önde girmeyi başardı. Güçlü rakibine karşı son periyotta da farkı korumayı başaran ve elde ettiği avantajı rakibine kaptırmayan Çayırova Belediyesi, maçın son dakikalarında yaptığı iyi savunmayla karşılaşmayı 55-64 kazanmayı bildi. Sigortam Net’in ardından ligin önemli ekiplerinden Pizza Lazza Haremspor’u devirmeyi de başaran Çayırova Belediyesi, üst üste ikinci galibiyetini, ligdeki de 5’inci galibiyetini elde etti. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Phil Greene olurken, kenardan gelerek maçta 30 dakika süre alan Serhat Uğur galibiyete 9 sayılık bir katkı verdi. Çayırova Belediyesi basketbolcuları ve teknik heyet alınan galibiyetten sonra maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi önümüzdeki maçını 9 Aralık Cumartesi günü kendi evinde Bornova Belediyesi KSK ile oynayacak.

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