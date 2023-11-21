Çayırova'daki yeni halı sahada ilk maçın başlama vuruşu protokolden

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, ilçeye kazandırdığı yeni halı sahalardan birisi olan, Cemal Murat Parkı Halı Sahası’nda ilk maçın başlama vuruşunu protokol gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki çocukların ve gençlerin daha rahat ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla ilçeye yeni halı sahalar kazandırdı.

Bu bağlamda inşası tamamlanan halı sahalardan biri olan Cemal Murat Parkı Halı Sahası’nda, ilk maç protokolün katılımıyla gerçekleşti.

Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projesinin çevre düzenlemesi kapsamında Cemal Murat Parkı’nda inşa edilen halı saha, mahalledeki çocukların ve gençlerin yeni spor alanı olacak.

BAŞLAMA VURUŞU YILMAZ VE ÇİFTÇİ’DEN

Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM’nin kurdelesini kesip incelemeler gerçekleştiren AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Kocaeli İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mürsel Durmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve muhtarlar, Cemal Murat Parkı’ndaki halı sahaya giderek, Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün minik sporcularıyla bir araya geldi. Protokol üyeleri genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirirken, Milletvekili Yılmaz ve Başkan Çiftçi, halı sahada yapılan ilk maçın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.