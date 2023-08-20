Çayırova'da yeni spor salonu yükseliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yeni spor salonu ve sporcu fabrikası projesinde tribünler şekillenmeye başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni bir spor yatırımları kazandırmaya devam ediyor.

Çayırova’dan nice sporcu yetişmesine imkan sağlayacak ve Çayırova’nın spor altyapısını güçlendirecek yatırımlardan olan yeni spor salonu ve sporcu fabrikası projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Çayırova’nın yeni spor salonunda inşaat çalışmaları sürat kazandı. İlçedeki ikinci spor salonu olacak alan aynı zamanda bir sporcu fabrikası özelliği de taşıyor. Kompleks yapıda olacak yeni spor salonunda 9 branştan sporcular aynı anda antrenman yapabilecek. İnşaat çalışmalarının devam ettiği yeni spor salonu ve sporcu fabrikası projesinde, tribünler şekillenmeye başladı.

9 BRANŞ AYNI ANDA SPOR YAPABİLECEK

Yoğun bir şekilde devam eden imalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni spor salonu ve sporcu fabrikası ilçe sakinlerinin kullanımına açılacak. Çayırova’yı bir spor kenti haline getiren Başkan Çiftçi, yeni spor salonu yatırımını gençlere şu sözlerle tanıttı; “Çayırova, artık spor alanında Türkiye gündemine oturdu. Çocuklarımız spor yapsın istiyoruz. 4 senede bin 300 madalya kazandık. İlçemiz bir spor kenti oldu ve bununla beraber ikinci spor salonumuzu Çayırova’mıza kazandırıyoruz. Yeni spor salonumuzda aynı anda 9 branştan sporcularımız antrenman yapabilecek ve bu projemiz spor alanında ilçemize sınıf atlatacak.”