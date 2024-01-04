Çayırova'da kış spor okullarında eğitime devam

Çayırova Belediyesi’nin kış spor okullarında eğitim gören çocuklar ve gençler, birçok branşta uzman kadrolarla birlikte spor yapmanın keyfini yaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çocuklar ile gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren, bu alanda hayata geçirdiği atılım ve yatırımlarla Çayırova’yı bir spor kenti haline getiren Çayırova Belediyesi, ilçenin yarınlarını oluşturacak çocukların kış aylarında da spor yapmasına imkan sağlıyor.

7 Kasım tarihinde başlayan kayıt sürecinin ardından istedikleri branşlara kayıt yaptıran Çayırovalı çocuklar ve gençler, uzman eğitmenler öncülüğünde spor eğitimlerine devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, karate, jimnastik, kick boks ve halk oyunları branşlarından istediği alana yönelen Çayırovalı çocuklar, haftada iki gün sporla iç içe oluyor.

7 BRANŞTA EĞİTİM

Futbol branşında eğitim alan çocuklar, Kuştepe Stadı’nın arkasına inşa edilen yeni halı sahalarda antrenmanlarını gerçekleştirirken, basketbol, voleybol ve halk oyunları kış spor eğitimleri İstiklal İlköğretim Okulu’ndaki spor salonunda, karate ve jimnastik eğitimleri ise Akse Bilgi Evi’nde veriliyor. Kick Boks eğitimi almak isteyen Çayırovalı gençler ise antrenmanlarını Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki kick boks alanında yapıyor. Kış spor okullarından faydalanmak isteyen Çayırovalıların 0554 771 99 39 numaralı telefonla iletişim kurabileceği belirtilirken, kayıt için gerekli evraklar 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi olarak açıklandı. Kayıt yeri ise Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu olarak duyuruldu.