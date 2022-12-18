Çayırova Belediyesi potada namağlup liderliğini sürdürüyor

Kocaeli'nin potadaki temsilcilerinden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, evinde karşılaştığı Gaziantep Gençlik Spor'u 69-57 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan Çayırova Belediyesi puanını 12’ye yükseltti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin de takip ettiği karşılaşmada mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip ilk periyodu 21-13 önde bitirirken devreyi de 37-35 önde tamamladı.

İkinci yarı bambaşka bir kimliğe bürünen yeşil beyazlılar taraftarının da desteğiyle maça ağırlığını koydu. Final periyoduna 53-45 önde giren Çayırova temsilcisi maçı 69-57 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Çayırova Belediyesi Türkiye Basketbol 2.Ligi 7.hafta mücadelesinde 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Pizza Bulls CO takımı ile karşılaşacak.