Çayırova Belediyesi, Konya’dan galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. hafta karşılaşmasında Konyaspor’a konuk olan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 89-96 galip ayrılmayı başardı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, zorlu Konya deplasmanından galibiyetle dönmeyi başararak, yükselen form grafiğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında, Selçuklu Uluslararası Kapalı Spor Salonu’nda Konyaspor’la karşı karşıya gelen temsilcimiz,sahaya Diante Watkins, Phill Greene, Serhat Uğur, Ercan Bayrak ve Tolga Kaan Birer ilk beşiyle çıktı. Hava atışı öncesinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit düşen kahraman askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Maçın ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçerken, ev sahibi takım ilk periyodu 21-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte de Marlon Johnson’un etkili oyunuyla skor bulmaya devam eden Konyaspor, soyunma odasına 44-38 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA ÜSTÜN OYUN

Üçüncü çeyrekle birlikte hücumda ve savunmada daha etkili olmaya başlayan Çayırova Belediyesi, Diante Watkins’le bulduğu sayılarla öne geçti ve periyodun başında aldığı üstünlüğü 66-68’le çeyrek sonuna kadar korudu. Son periyot ise heyecan fırtınasına sahne oldu. Her iki takımın da karşılıklı basketleriyle geçti. Maçın son dakikalarında Diante Watkins’in attığı basketler ve savunmada çalınan toplarla farkı açan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 89-69 galip ayrılmayı başardı.

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmalık performansıyla Diante Watkins olurken, İlkan Karaman da 16 sayı 5 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı. Aldığı bu skorla ligde playoff potasına giren Çayırova Belediyesi, sezonun yedinci galibiyetine imza attı. Maç sonunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Deplasmanda Konyaspor’u 96-89 yenen basketbol takımımızı kutluyorum. Spor Kenti Çayırova” açıklamalarında bulundu.