Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel deplasmanına çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, bu hafta Fenerbahçe Koleji Novotel’in rakibi olacak. Ligde aldığı 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alan temsilcimiz, Fenerbahçe Koleji Novotel deplasmanında galibiyet arayacak. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde bütün bir hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan temsilcimiz, son hazırlıklarının ardından maç saatini beklemeye başladı. Çayırova Belediyesi’nde zorlu müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmazken, mutlak hedef galibiyet.