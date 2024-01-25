Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji deplasmanında
Türkiye Basketbol Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel deplasmanına çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, bu hafta Fenerbahçe Koleji Novotel’in rakibi olacak. Ligde aldığı 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alan temsilcimiz, Fenerbahçe Koleji Novotel deplasmanında galibiyet arayacak. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde bütün bir hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan temsilcimiz, son hazırlıklarının ardından maç saatini beklemeye başladı. Çayırova Belediyesi’nde zorlu müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmazken, mutlak hedef galibiyet.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|57
|2. Galatasaray
|21
|54
|3. Trabzonspor
|21
|37
|4. Beşiktaş
|22
|36
|5. Antalyaspor
|22
|33
|6. Rizespor
|21
|32
|7. A.Demirspor
|22
|31
|8. Kayserispor
|21
|29
|9. Kasımpasa
|22
|29
|10. Ankaragücü
|22
|28
|11. Başakşehir
|22
|27
|12. Alanyaspor
|22
|26
|13. Sivasspor
|22
|26
|14. Gaziantep FK
|22
|23
|15. Hatayspor
|22
|22
|16. Samsunspor
|21
|22
|17. Pendikspor
|22
|22
|18. Karagümrük
|22
|21
|19. Konyaspor
|22
|21
|20. İstanbulspor
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
|6