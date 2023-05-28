Çayırova Belediyesi 1. Lig'de

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yarı final son maçında evinde rakibini 96-69 yenerek Türkiye Basketbol 1. Lig’ine yükselmeyi garantiledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi basketbolda tarih yazmaya devam ediyor. İki yılda büyük başarılar elde eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Basketbol Takımı, birinci lige yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Erkekler Besketbol İkinci liginde C grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan Çayırova Belediyesi rakiplerini tek tek yenerek yarı finale kalmayı başardı. Yarı final ilk iki maçında sahasında İstanbul Efendileri ’ne yenilen Çayırova Belediyesi, deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak final umudunu son maça taşıdı.

FARKLI KAZANDI

27 Mayıs Cuma günü Çayırova Kapalı Spor Salonu’na İstanbul Efendileri ile yarı final son maçına çıkan ve tüm periyotlarda üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, sahadan 96-69 galip ayrılarak hem finale adını yazdırdı hem de birinci ligi garantiledi.

Çayırova ve civar ilçelerden basketbol severlerin tribünü doldurduğu karşılaşma nefesleri kesti. Seyircinin tam desteği ile maçı kazanmayı başaran Çayırova Belediyesi basketbol takımı, karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

FİNAL MAÇI 31 MAYIS’TA

İki yıl önce amatör olarak başlayan ve 2022 yılında erkekler bölgesel basketbol ligi kupasını müzesine getiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Kapaklıspor ile 31 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda final maçına çıkacak. Çayırova Belediyesi son müsabakayı da kazanarak şampiyonluk kupası ile Çayırova’a dönmek istiyor.

Yaptığı atılım ve yatırımlarla Çayırova’yı Spor kenti yapan, birçok branşta Çayırova’ya başarılar kazandıran Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yarı final son maçını tribünden izleyerek takıma destek oldu.