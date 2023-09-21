Çayırova basketbol altyapıda da doludizgin

Çayırova Belediyesi Basketbol U14 takımı, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda iki şampiyonluk alarak, ilçenin spor tarihine adını altın harflerle kazıyan ve tüm Türkiye’ye adını duyuran Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, sadece A Takım seviyesinde değil, alt yaş kategorilerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Çayırovalı yetenekli gençleri sporla buluşturmaya devam eden Çayırova Belediyesi’nin U14 basketbol takımı, bu sezon mücadele edeceği grupta ilk müsabakasını kazanmayı bildi.

FARKLI GALİBİYET

Antrenör Hünkar Demirtola öncülüğünde sezonun ilk maçına İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda İzmit Yıldırım SK ile oynayan Çayırova Belediyesi U14 basketbol takımı, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 83-15 galip ayrıldı. İlçedeki gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için tüm imkanları seferber eden Çayırova Belediyesi, basketbolda da altyapı yaş gruplarında iddialı olduğunu gösterdi ve gelecek yıllarda A takım seviyesinde mücadele edecek yetenekli sporcuları yetiştirmeyi hedefliyor.