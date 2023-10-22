Çayırova, Başkent’ten galibiyetle döndü

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 7. hafta müsabakasında karşılaştığı OGM Ormanspor’u 53-76 mağlup etti.KOCAELİ (İGFA)- Çayırova Belediyesi, Başkent deplasmanından zaferle ayrıldı. İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda OGM Ormanspor’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, maçı kazanmayı bildi.

Maça Kendall Smith, Sebo Can Göndür, Serhat Uğur, De’Jon Davis ve Ercan Bayrak ilk beşiyle başlayan temsilcimiz etkili oyunuyla maçın ilk dakikalarında farkı açtı ve ilk periyodu 12-22 önde kapattı. Rakibini savunmada durduran temsilcimiz, hücumda da istediği sonuçları elde edince ilk yarıyı 27-41 önde kapattı.

EN SKORER OYUCU KENDALL SMİTH

Maçın üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, periyodun sonuna 40-52 önde girdi. Maçın son periyodunda farkı arttıran Çayırova Belediyesi, maçı 53-76 kazanmayı başardı ve ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 24 sayıyla Kendall Smith oldu. Smith’i 17 sayıyla Oğuz Savaş ve 11’er sayıyla De’Jon Davis ile Ercan Bayrak takip etti.