Çayırova Balıkesir’e konuk olacak

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, sezonun 25. hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olacak.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi, ligin 25. hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak.

Ligde aldığı 13 galibiyet ve 11 mağlubiyetle, beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Son üç maçından üç galibiyetle ayrılmayı başaran temsilcimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni de yenerek galibiyet serisine tüm hızıyla devam etmek istiyor. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde maça iyi hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde Ercan Bayrak sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

HEDEF GALİBİYET

Çayırova Belediyesi’nin rakibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ligde aldığı 8 galibiyet ve 16 mağlubiyetle ligin son sırasında yer alıyor. Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda 18 Şubat Pazar günü saat 17.30’da oynanacak müsabaka TBF’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Belediyesi’nde tek hedef galibiyetken, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çayırova’da 66-76 kazanmayı başarmıştı.