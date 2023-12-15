Çayırova Ankaragücü’nü ağırlayacak

Ligde aldığı üst üste üç galibiyetle moral toplayan Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’nin 15. Haftası’nda evinde MKE Ankaragücü İkon Menkul’ü ağırlayacak.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 15. hafta karşılaşmasında kendi evine MKE Ankaragücü İkon Menkul’ü konuk edecek.

Aldığı 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde yoluna 3 maçtır kayıpsız devam eden Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü de mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkartmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Çayırova Belediyesi’nde eksik bulunmuyor.

Temsilcimiz, ligde son sırada yer alan Ankaragücü’nü 17 Aralık Pazar günü saat 17.30’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda konuk edecek ve maç Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.