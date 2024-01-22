Çarşı Veteranlar, Süleymanpaşa Veteranlar’a 2-0 yenildi

Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden Çarşı Veteranlar, Süleymanpaşa Veteranlar’a 2-0 mağlup oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden Keşan Çarşı Veteranlar geçtiğimiz Cuma günü akşamı Tekirdağ Süleymanpaşa Veteranlar ile karşılaştı.

Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan maçı 2-0 kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa Veteranlar maçtan 2-0 galibiyet ile ayrılarak haftayı 3 puan ile kapattı.