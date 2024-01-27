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Carettalar Iğdır’dan galibiyetle döndü

SPOR 27.01.2024, 17:59
Carettalar Iğdır’dan galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Ligi’nin 21. Haftasında rakibi Alagöz Holding Iğdır Basketbol ile karşı karşıya gelen Mersin Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı (MSK), rakibini 64-85 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Kadrosunda önemli revizyonlara giden Carettalar elde ettiği başarı ile taraftarlarını sevindirdi.MERSİN (İGFA) - Deplasmanda gerçekleşen mücadelede Carettalar, maçın başından sonuna kadar ezici bir şekilde rakibinden üstün oynadı. İlk periyodu sayı üstünlüğü ile tamamlayan Carettalar, rakiplerine 20-29 fark attı. Üstünlüğü elden bırakmayan MSK, 2. Periyodu da 35-48 önde tamamlayarak ilk yarı sonucunda üstünlüğü korudu.

İkinci yarıda da başarılı oyununu sürdüren Carettalar 3. Periyodu 50-68 önde tamamlayarak son çeyreğe de önde başladı. Son periyotta ise temsilcimiz rakibine oyununu kabul ettirdi ve karşılaşma 64-85 galibiyet ile sona erdi.

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Baş Antrenör Can Sevim, maça tutuk başladıklarını ancak geneline bakıldığında rakibi 64 sayıda tutmuş olmalarının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Sevim “Her periyodu kazandık, bu da çok önemli benim açımdan. Zor bir deplasman. Hem gelmesi zor, hem buradaki şartlar alışık olmadığımız şartlar, kolay bir maç değildi. Buna rağmen net bir galibiyet aldığımız için çok memnununum. İyi bir yoldayız. Evaldas Kairys’in alınması gerçekten bize güç verdi, ne yapmak istediğimize daha hakim bir basketbolumuz var. İnişlerimizi çıkışlarımızı azaltıp daha da iyi olacağız” dedi. 

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