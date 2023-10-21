Carettalar, galibiyete doymuyor

2023-2024 Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’ne etkili bir giriş yaparak adından söz ettiren temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK) Erkek Basketbol Takımı, kendi evinde Finalspor Basketbol Takımını ağırladı. Carettalar sahadan 72-69 skorla gelip ayrılan taraf oldu.MERSİN (İGFA) - Edip Buran Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta Carettalar, Finalspor’u 72-69 skorla mağlup etti. Mücadelenin ilk periyodunda başarılı bir performans sergileyen Carettalar, ilk yarıyı 45-35 üstünlükle tamamladı. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan Carettalar, çeyreği 54- 49 önde tamamladı. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda ise Carettalar sahadan 72-69 skorla gelip ayrılan taraf oldu.

Soğuksu: “Deplasmandaki galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz”

Türkiye Basketbol Ligi’nin 6. Haftasında Finalspor ile mücadele eden MSK’nın maçı ile ilgili değerlendirmede bulunan Başantrenör Semih Soğuksu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle ilk 5-6 dakika dışında çok iyi mücadele eden takımımı tebrik ediyorum. Maçtan önce de konuştuğumuz gibi savunma odaklı bir galibiyet oldu. Son haftalarda savunma üzerine ekstra konsantre olup, yediğimiz sayıyı düşürmeye inandıkları için oyuncularımı ve ekibimi kutluyorum. Offence olarak 72 sayıyı topu paylaşıp 25 asist üzerinden bulduğumuz için mutluyum. En önemli skorerimiz Garret Sim’in yokluğunda sıkıntılar oldu, bizim gibi tecrübeli bir takımın yapamayacağı basit hatalar yaptık. Ama oyuncularımızın aldığı sorumluluktan ve kazanma azminden dolayı mutluyum. Seyircimize de bütün maç boyunca bizleri inanılmaz destekledikleri için minnettarım. Yarından itibaren Pazartesi oynayacağımız Fenerbahçe maçına konsantre olup, deplasmanda kazanarak galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz.”