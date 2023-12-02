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Carettalar'dan Mersin halkına çağrı

SPOR 02.12.2023, 12:15
Carettalar'dan Mersin halkına çağrı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (MSK), Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 Aralık’ta koşulacak olan ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’na herkesi davet etti.MERSİN (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (MSK), Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 10 Aralık’ta bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’nun Halk Koşusu kategorisine kayıt yaptırarak, tüm vatandaş ve sporcuları maratona katılmaya davet etti. 

MSK Başantrenörü Can Sevim 10 Aralık Pazar günü tüm dünyadan sporcularla maratonda olacaklarını belirterek, Mersin halkını da maratona katılmaya ve spor yapmaya davet etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spor konusunda özverili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Sevim, “Mersin’de bu tarz organizasyonların olması, Mersin’in adının sporla anılması hepimiz için çok değerli. Spor hepimiz için çok önemli ve kendimizi iyi hissetmek, daha zinde ve sağlıklı olmak için yapmamız gerekiyor. Herkesin yapabileceği koşmak gibi bir olayın bu şekilde organize edilmiş olması, gerçekten halkımız için çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

MSK oyuncularından Yiğitcan Turna ise MSK ailesi olarak 5. Uluslararası Mersin Maratonu’nda olacaklarını söyleyerek, “Bütün herkesi ve sporseverleri bu büyük organizasyona bekliyoruz. Hep birlikte güzel bir organizasyon geçireceğiz. Halkımızla, bütün MSK ailesiyle orada buluşmak üzere” ifadelerine yer verdi.

Mersin’in tam bir spor şehri olduğuna vurgu yapan Turna, “Bütün branşlarda aktif olarak takımlar ve sporcular var. Bu da bizi mutlu ediyor. Zaten bizim maçlarımıza halkın dışında, birçok branştan sporcu da geliyor. Bir kentin bu şekilde sporla anılması, bu kadar büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması, içinde bulunan sporcular için de çok büyük şans” diye konuştu.

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