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Çapanoğlu ile anlaştılar
SPOR 12.10.2023, 19:00
Düzce Cam Düzce Spor Kulübü Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ile sözleşme imzaladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cam Düzce Spor Kulübü Teknik Direktör Mustafa Çapanoglu ile kulüp binasında bir araya gelen kayyım heyeti Başkanı Muzaffer Leblebici, her konuda mutabık kaldıklarını ve anlaşmayı imzaladıklarını duyurdu. Leblebici, "Amacımız Düzcesporumuzu başarıya ulaştırmak bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Çapanooğlunun yardımcılığını Nevzat Dinçbudak Birol Erol ve İsmail Ünal yapacağı bildirildi.
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