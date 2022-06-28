Çanakkale'de Üniversiteler Arası 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Üniversiteler Arası 3x3 Basketbol Turnuvası heyetini makamında ağırladı.

ÇANAKKALE (İGFA) - 30 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında kentte düzenlenecek olan Üniversiteler Arası 3x3 Basketbol müsabakaları öncesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü/ Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Okan Üniversitesi Spor Birim Müdürü Mehmet Faruk Güneş, geçtiğimiz dönem Basketbol İl Temsilcisi Murat Firidinoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Spor İşleri Personeli Özgür Erdoğan, Başkan Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Gökhan, turnuva öncesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi alırken, gelen talepleri de dinledi. Ziyaret sonunda turnuva heyeti Başkan Gökhan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.