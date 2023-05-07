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Çanakkale'de 'Tırmanma Yarışı' heyecanı
SPOR 07.05.2023, 12:03
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan Biga Tırmanma Yarışı, ICRYPEX, Biga Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla Çanakkale’de gerçekleştiriliyor.ÇANAKKALE (İGFA) - İMOK tarafından organize edilen ve 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katıldığı yarış, dün teknik kontrol ve antrenman çıkışları ile başlamıştı.
Tırmanma yarışlarında bugün ise (7 Mayıs Pazar) saat 12.30’da ilk aracın start alacağı organizasyon saat 18.00’deki ödül töreni ile sona erecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Beşiktaş
|32
|68
|3. Fenerbahçe
|30
|67
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|30
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|32
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|35
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16
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