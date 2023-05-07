Çanakkale'de 'Tırmanma Yarışı' heyecanı

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan Biga Tırmanma Yarışı, ICRYPEX, Biga Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla Çanakkale’de gerçekleştiriliyor.ÇANAKKALE (İGFA) - İMOK tarafından organize edilen ve 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katıldığı yarış, dün teknik kontrol ve antrenman çıkışları ile başlamıştı.

Tırmanma yarışlarında bugün ise (7 Mayıs Pazar) saat 12.30’da ilk aracın start alacağı organizasyon saat 18.00’deki ödül töreni ile sona erecek.