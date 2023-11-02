Çanakkale'de okçuluğa ilgi duyanlara tam destek

Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü’nün bu yıl da ana sponsoru olan ODAŞi Çanakkaleli genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Bu yıl da Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü'nün ana sponsoru olan ODAŞ, hem okçuluk sporunun ülkemizde gelişimine hem de genç yeteneklerin bu alanda çalışmalarına katkıda bulunarak sosyal fayda odaklı çalışmalarına devam ediyor.

ODAŞ, genç yeteneklerin sabır, disiplin, konsantrasyon, odaklanma ve özgüven gelişimini destekleyen okçuluk sporunu daha geniş kitlelere yaymak amacıyla 2023-2024 sezonunda da Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü’nün ana sponsoru oldu.

Çanakkale’de 200 öğrencisi bulunan kulüp geçtiğimiz yıl 16 turnuvaya katılım gösterdi.

“GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

ODAŞ Strateji Başkanı, Caner Demirayak, güçlü yarınlar için gençlerin gelişimine önem verdiklerini belirterek, "Okçuluk Spor Kulübü’ne olan bu desteğimiz sporun sadece bir aktivite olmanın ötesinde, bir birleştirici gücü, bir yaşam tarzı ve karakter gelişimi aracı olduğuna inanıyor olmamızdan kaynaklanıyor. ODAŞ olarak bu iş birliği ile okçuluk sporunun yaygınlaştırılması ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen genç yeteneklerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Desteğimiz ile Çanakkale Okçuluk Kulübü’nün bu önemli misyonunu sürdürmeye devam edeceğine yürekten inanıyor ve birlikte geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için heyecanlanıyoruz" dedi.