Çalkan’dan Sakarya’ya bir madalya daha

Sakarya Büyükşehir sporcularından olan Abdüsselam Çalkan, Karamürsel sahilinde gerçekleştirilen bin 500 metrelik parkurda 2. olarak Sakarya’ya madalya ile döndü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüsü Abdüsselam Çalkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ‘Türkiye Açıksu Yüzme’ müsabakalarına katıldı. Karamürsel sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 200’ün üzerinde sporcu katıldı.

55-59 yaş grubunda mücadele eden Çalkan, bin 500 metrelik parkurda 2. olarak Sakarya’ya madalya ile döndü.

Yapılan açıklamada, “Sporcumuzu aldığı başarıdan dolayı tebrik ediyor, yeni yapılacak yarışlarda tekrar podyumda yer almasını temenni ediyoruz” denildi.

