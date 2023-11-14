Buzdan üç madalya çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Bulgaristan’daki Denkova Staviski Kupası Artistik Buz Pateni Yarışması’nda bir altın ve iki gümüş madalya kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü buz pateni sporcuları Doğa Güner, İpek Kara ve Dimitrii Mekhanova, Bulgaristan’dan üç madalya ile döndü. Uluslararası Buz Pateni Birliği tarafından Bulgaristan’da düzenlenen Sofia Denkova Staviski Cup’ta Büyükşehir Belediyesi sporcusu Doğa Güner, Basic Novice Girls (III) kategorisinde birinci oldu. Basic Novice Girls (II) kategorisinde İpek Kara ve Cubs Boys kategorisinde Dimitrii Mekhanova ise ikinci oldu.
Intermediate Novice Girls kategorisinde Gökçe Doğa Sezgi 11. ve Duru Çimen ise 19. oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım Antrenörü Gamze Güner, “Çok mutluyuz, çok önemli bir başarı elde ettik. Çocuklarımızla ne kadar gururlansak azdır” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
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|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
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|12
|22
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|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
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|12
|17
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|12
|17
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|12
|15
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|12
|14
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|14
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|12
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|12
|9
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|8
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|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
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|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
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|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Everton
|12
|14
|15. Nottingham Forest
|12
|13
|16. Fulham
|12
|12
|17. Bournemouth
|12
|9
|18. Luton Town
|12
|6
|19. Sheffield United
|12
|5
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
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|13
|7
|20. Almeria
|13
|3