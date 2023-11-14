Buzdan üç madalya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Bulgaristan’daki Denkova Staviski Kupası Artistik Buz Pateni Yarışması’nda bir altın ve iki gümüş madalya kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü buz pateni sporcuları Doğa Güner, İpek Kara ve Dimitrii Mekhanova, Bulgaristan’dan üç madalya ile döndü. Uluslararası Buz Pateni Birliği tarafından Bulgaristan’da düzenlenen Sofia Denkova Staviski Cup’ta Büyükşehir Belediyesi sporcusu Doğa Güner, Basic Novice Girls (III) kategorisinde birinci oldu. Basic Novice Girls (II) kategorisinde İpek Kara ve Cubs Boys kategorisinde Dimitrii Mekhanova ise ikinci oldu.



Intermediate Novice Girls kategorisinde Gökçe Doğa Sezgi 11. ve Duru Çimen ise 19. oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım Antrenörü Gamze Güner, “Çok mutluyuz, çok önemli bir başarı elde ettik. Çocuklarımızla ne kadar gururlansak azdır” dedi.