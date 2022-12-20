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Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi

SPOR 20.12.2022, 08:00
Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Deniz Kılınç, Mersin’de düzenlenen 12 Yaş Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda 400 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu oldu. 7 altın, 6 gümüş ve 21 bronz ile toplamda 34 madalya kazanan bizim çocuklar şampiyonaya bir kez daha damgasını vurdu.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği 12 Yaş Yüzme Türkiye Finalleri hafta sonu Mersin’de yapıldı. Müsabakalara 18 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Deniz Kılınç 400 metre serbest stil kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazanırken, 100 metre serbestte Türkiye ikincisi, 100 metre kelebekte Türkiye 3’üncüsü, 50 metre serbestte Türkiye 3’üncüsü oldu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesporlu yüzme takımı sporcuları Ömer Emir Görkan 200 metre kelebekte Türkiye ikincisi, 100 metre kelebekte Türkiye beşincisi, Aslı Dila Karakuş 50 kurbağalama kategorisinde Türkiye beşincisi, Ece Su Üge ise 100 metre kelebekte Türkiye 6’ncısı oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Bayrak Yüzme Takımı ise, 4x100 Erkekler serbestte Türkiye 2’ncisi, 4x100 Kızlar serbestte Türkiye üçüncüsü, 4x100 serbest karmada Türkiye üçüncüsü ve 4x50 karışık karmada 4’üncüsü oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nda A3 ve A4 barajını geçen 7 sporcunun aldığı altın madalya ile birlikte toplamda 34 madalya kazanan bizim çocuklar şampiyonaya damgasını vurdu.

Mersin’de düzenlenen yüzme finallerinde bir kez daha Denizli’yi gururlandıran tüm sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Mersin’de düzenlenen 12 Yaş Yüzme Türkiye Finallerinde 400 m. Serbest Stilde Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takım sporcumuz Deniz Kılınç ile müsabakalarda toplam 34 madalya alarak bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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