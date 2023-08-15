Büyükşehir madalyalara doymuyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan, Sakarya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 2 ayrı stilde Türkiye Şampiyonu, 3 ayrı stilde de Türkiye ikincisi olarak şampiyonaya damgasını vurdu.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Sakarya’da 11-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan müsabakalara damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan 50 metre kelebek stil ve 100 metre kelebek stilde Türkiye Şampiyonu, 200 metre serbest, 400 metre serbest ve 100 öetre kurbağalama stillerde de Türkiye 2’ncisi oldu. Elfin Pehlivan aldığı başarılı sonuçlarla bir kez daha tüm Denizli’yi gururlandırarak tüm takdirleri topladı.

“Yürekten tebrik ediyorum”

Müsabakalar sonrası sporcu Elfin Pehlivan büyük bir sevinç yaşarken, ilk tebrik Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan geldi. Pehlivan ve antrenörleri kutlayan Başkan Osman Zolan, “Sakarya’da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcumuz Elfin Pehlivan bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Sporcumuzu ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.