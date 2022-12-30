Büyükşehir Kadın Judo Takımı Avrupa Golden Lig’de

Denizli ve Türkiye'yi yurt içi ve yurtdışında başarıyla temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, Spor Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamladı. 2023’te Avrupa Golden Lig’de mücadele edecek judo takımı Denizlispor’dan sonra, Denizli’yi takım olarak Avrupa’da temsil edecek ikinci kulüp olacak.DENİZLİ (İGFA) - 2017 yılında Spor Toto Süper Lig’e yükselen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı, bu sezon büyük bir başarıya imza atarak Spor Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamladı. 15 ayrı kulübün katıldığı Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı müsabakalar sonucunda şampiyon Galatasaray’ın ardından averaj ve 12 puanla lig müsabakalarını ikincilikle tamamlamayı başardı. İzmir BBSK ve İstanbul BBSK’nin üçüncülüğü paylaştığı ligde tarihi bir başarıya imza atan Denizlili genç sporcular 2023 yılında Avrupa Golden Lig’de Denizli ve Türkiye’yi temsil etme şansına sahip oldu. Öte yandan önümüzdeki yıl Avrupa Golden Lig’de mücadele edecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı Avrupa’da Denizlispor’dan sonra, Denizli’yi takım olarak temsil edecek ikinci kulüp olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’yi en iyi şekilde temsil eden Büyükşehir Belediyespor'un sporcu ile antrenörlerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, “Hep birlikte güzel işlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın gösterdiği başarılar bizleri mutlu ediyor. Spor Toto Süper Lig’de şehrimizi ve Büyükşehir Belediyemizi en iyi şekilde temsil eden ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, çocuklarımıza ve ailelerimize gösterdikleri gayret nedeniyle tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artacağına yürekten inanıyorum. Avrupa’da da yeni zaferlere imza atacaklarından hiç şüphem yok” dedi.