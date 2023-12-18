Büyükşehir'den Kayserispor'a moral ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fenerbahçe maçı öncesi Mondihome Kayserispor’u ziyaret ederek, teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, “Taraftarıyla ve yönetimiyle, oyuncusuyla, Kayserispor’umuz inşallah destan yazmaya devam edecek” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin en önemli markalarından biri olan Mondihome Kayserispor’u 20 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi ziyaret ederek, futbolcularla ve teknik ekiple bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Kayserispor’un taraftarıyla ve yönetimiyle, oyuncusuyla, hocasıyla destekleyen dostlarıyla adeta destan yazmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Dualarımız onlarla, göğsümüzü kabartıyorlar. Başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın en başından beri hep Kayserispor’a destek olduğunu ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.