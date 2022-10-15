Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbolcular galibiyetle başladı

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında Cent Koleji'ni 30-21 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde B Grubu’nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Mudanya Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçın ilk dakikalarında üstünlüğü yakaladı. Rakip kalede üst üste goller bulan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Melike Kasapoğlu, Büşra Şaş ve Sude Çiftçi'nin sayılarıyla farkı açmaya başladı. Rakibine de kolay gol şansı tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15'te 8 satılık farkı (10-2) yakaladı. İlerleyen bölümde de farkın çok fazla erimesine izin vermeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, devreyi 13-7 önde tamamladı.

İkinci yarıya da istekli başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, farkı açmaya devam etti. Sude Çiftçi, Büşra Şaş ve Melike Kasapoğlu ile rakip kalede goller bulan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 48'de farkı 10 sayıya (25-15) çıkarttı.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan da 30-21 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci haftada 22 Ekim 2022 Cumartesi günü deplasmanda Bolu Belediyespor ile karşılaşacak.

SALON: Mudanya

HAKEMLER: Gökhan Adıgüzel, İldeniz Kaygusuz

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Kösker, Damla Güleç (1), Melike Kasapoğlu (9), Ela Yıldız (3), Sude Çiftçi (9), Büşra Şaş (7), Elif Çağla Şen, Güliz Kahraman, Çağla Güleç (1), Ecrin Çetin (1), Lena Mot, Beyza Ata, Hazal Çitil

CENT KOLEJİ: Hiranur Öztürk, İlayda Yüksel (1), Viyan Asmin Ayras (3), Azra Öztürk (2), Zehra Karadavut (3), Ebrar Halime Kılıç (6), Medine Eser Kaya, Öykü Doğan Harmancı (5), Dilan Yılmaz, Sümeyye Durdu, Ceren Çelik , Nisanur İnce (1)

DEVRE: 13-7

2 DAKİKA CEZALARI: Öykü Doğan Harmancı, Zehra Karadavut (Cent Koleji), Melike Kasapoğlu (2) (Bursa Büyükşehir Belediyespor)