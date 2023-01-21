Büyükçekmece TOFAŞ'ı ağırlayacak

Onvo Büyükçekmece yarın ligin 16'ncı haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı'nı konuk edecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ikinci yarı heyecanı başlarken, 16. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısını 6 galibiyet-9 mağlubiyet ile tamamlayan Mavi Yeşilliler, Büyükçekmece deplasmanında kazanarak ikinci devreyle birlikte çıkışa geçmeyi hedeflerken, geride kalan 15 haftada 5 galibiyet-10 mağlubiyeti bulunan Onvo Büyükçekmece ise ligde geçen hafta sahasında Beşiktaş Emlakjet’i 82-69 yenmeyi başarmıştı.

22 Ocak Pazar günü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Semih Vural, Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.