Büyük organizasyonda geri sayım başladı

26-27 Ağustos tarihlerinde Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan, “3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali”, binlerce sporcu ve sporsevere unutulmaz 2 gün yaşatacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon işbirliğiyle “Kurtuluşun 100. yılı için koşuyoruz” sloganı ile düzenlenecek olan “3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali”, spor etkinlikleri ve yarışlar ile hem ulusal hem de uluslar arası arenada adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Eskişehir’in markası haline gelen Eskişehir Yarı Maratonu bu yıl 19 ilden 4 bine yakın sporcuyu ağırlayacak.

26 Ağustos Cuma günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda başlayacak olan Spor Şenliği ile start alacak büyük organizasyonda ilk gün, birbirinden özel spor etkinlikleri düzenlenecek.

Spor Şenliği etkinlikleri ve saatleri ise şu şekilde: “08.30 Stant ve saha etkinlikleri, 09.00-Yoga, 10.30- Pilates, 11.00-Fit Dance, 12.00-Body Fit, 15.00- ABS Crunch, 15.30- Metabolik HIIT, 16.00- Movedance, 16.30- Muscle Workout,

17.00 Çocuk Koşusu, 17.30-Cardio Kickbox ve 18.30- Zumba.”

Şenlik kapsamında Masal Şatosu önünde 10.00-16.00 saatleri arasında “Çocuk Koşusu” için kayıtlar alınırken, saat 17.00’de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde belirlenen güzergâhta “Çocuk Koşusu” yapılacak. Şenlikte spor etkinliklerinin yanı sıra 19.30-21.30 saatleri arasında festival alanında DJ performansları ve UNISON konseri gerçekleşecek.

27 Ağustos Cumartesi günü ise 3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu heyecanı yaşanacak. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda ilk olarak 08.30’da 3. Eskişehir Yarı Maratonu 21K startı verilecek. 08.45’te ise 10K yarışı start alacak. Eskişehir kent merkezinde tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere şehrin cadde ve sokaklarının güzelliklerini ortaya çıkaracak yarışın ödül töreni ise 11.00’de gerçekleşecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Eskişehir’in markası olan 3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali’ne tüm Eskişehirlileri beklediklerini belirterek, “Kurtuluşumuzun 100. yıl coşkusunda hep birlikte olalım” dediler.

Etkinlik hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler @ebbspor ınstagram ve facebook sayfalarını, ayrıca www.eskisehiryarimaratonu.com adresini ziyaret edebilirler.