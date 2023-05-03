Büyük Bingöl Spor UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne göz koyuyor

Futsal Süper Lig'de şehrimizin tek temsilcisi olan ve şu anda ikinci sırada yer alan Büyük Bingöl Spor, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Büyük Bingöl Spor, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni hedefliyor.

Kulüp ikinci sıradaki yerini koruyup play-off’lardaki yerini garantiye alabilirse, finale yükselme umuduyla Bingöl’deki tüm maçlarını Karşıyaka Spor Salonu’nda oynama fırsatı yakalayacak.

Kulüp, geçtiğimiz günlerde 17-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Giresun’da oynanacak maçları şehri sergilemek ve tamamı Bingöllü gençlerden oluşan yerel ve milli takımı etrafında toplamak için bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı.

Büyük Bingöl Spor ciddi mali sıkıntılarla karşılaşmasına rağmen TFF Futsal Süper Ligi’nin en sportmen takımı olarak biliniyor.

Kulüp Sözcüsü Ömer Yılmaz, şehrin işadamları, yetkilileri ve yöneticilerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını, onların desteğinin şehrin gençlerinin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, kaderlerine terk edildikleri için burada tek başlarına durduklarını, adım atmanın ve yardım etmenin vatanına ve gençliğine sadakat iddiasında bulunanların sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.