Büyük Bingöl Spor, Futsal Süper Ligi’nde yarı finalde

Büyük Bingöl Spor, TFF Futsal Süper Ligi'nde çeyrek final play-off maçlarında Diyarbakır temsilcisi Seyrantepe İdman Yurdu'nu birinci maçta 3-2, ikinci maçta ise 10-8 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Büyük Bingöl Spor, Futsal Süper Ligi’nde ülkedeki en üst düzeyde mücadele eden ve Bingöl’ü temsil eden bir takımdır. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen takım, ligi ikinci sırada tamamladı. Yarı final maçları, 12 Haziran Pazartesi ve 13 Haziran Salı günleri saat 19:00’da Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.

Takım, ligin ikinci sırasını elde ettiği için yarı final maçını Bingöl’de oynayacak ve rakibi Diyarbakır Alipaşa Spor olacak. Diyarbakır Alipaşa Spor ise çeyrek finalde Sakarya’yı mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Büyük Bingöl Spor yarı final maçını da kazanırsa, finalde İstanbul Şişli SK ile karşılaşacak. Takımın şampiyon olması durumunda ise TFF Futsal Süper Lig’i şampiyonu olarak, Bingöl’ü UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı elde edecek.

Bu turnuvada dünya devi takımların yer aldığı Barcelona gibi takımlarla karşılaşma fırsatı bulacak.

Kulüp yöneticisi Ömer Yılmaz, takımın başarısına rağmen hala sahipsiz bırakıldığına dikkat çekerek, taraftarları yarı final maçlarına ve özellikle UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi hedefine destek olmaya çağırdı. Yılmaz, “Bu tarihi öneme sahip maçlarda tamamı şehrimizin gençlerinden oluşan takımımıza destek verip tribünleri doldurarak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi yolunda play-off yarı final maçlarına tüm halkımızı davet ediyoruz. Unutmayın, siz yoksanız biz eksikiz” dedi.