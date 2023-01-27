Büyük Bingöl Spor, Diyarbakır deplasmanına hazırlanıyor

TFF Futsal Süper Lig’de ilk maçında Van deplasmanında hızlı ve seri oyunlar ile seyir zevki yüksek, göz dolduran futbolu ile farklı kazanan Büyük Bingöl Spor, Zorlu Diyarbakır deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Hedef UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi parolası ile ‪2022-2023 sezonuna başlayan Büyük Bingöl Spor TFF Futsal Süper Ligi’nde averaj ile 2. sırada olan lider ile aynı puana sahip olup Futsal (Salon Futbolu)’da ligin güçlü takımları ile Diyarbakır’da Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda karşılaşacak.

6-7 Şubat’ta Diyarbakır Ali Paşa SK, 9-10 Şubat’ta ise Diyarbakır Seyrantepe İdman Yurdu ile karşılaşacak tüm maçlar saat 17’de oynanacak.

Sporseverlerin maçlara davetli olduğunu belirten kulüp yöneticisi ve sözcüsü Ömer Yılmaz; "6 Şubat’ta Diyarbakır’da oynayacağımız maçlar için iyi bir hazırlık yapıp bizim için çok büyük bir öneme sahip olan Diyarbakır deplasmanında başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Gün birlik olma günüdür. Takımımıza desteğe davet ediyoruz" dedi.

Bingöl'ün Süper Lig düzeyinde tek temsilcisi olarak 'Hedef Avrupa' yolculuğunda şimdi Birlik Zamanı olduğunu belirten Büyük Bingöl Spor Kulübü sporcuları adına takım kaptanı Furkan Ağırbaş da, "Bu takım senin takımın, hep destek tam destek parolasıyla şehrinin takımına sahip çıkma zamanı. Bugüne kadar sponsorsuz olarak başardıklarımız ortada. Destek verilmesi halinde Şehrimizin gençleri olarak başaracağımızdan şüpheniz olmasın" mesajı verdiler.