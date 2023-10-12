BUSKİ sahada olduğu gibi masada da iddialı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği ‘Kamu Spor Oyunları’na katılan BUSKİ masa tenisi ekibi, hem kadınlarda hem erkeklerde Bursa şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında kamu kurumlarının katılımıyla kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla 81 il de eş zamanlı olarak Kamu Spor Oyunları projesi hayata geçirildi.

Voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında 2-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek “Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları”na katılacak bölge takımlarının belirlendiği elemelerde, BUSKİ masa tenisi ekibi, hem kadınlarda hem erkeklerde Bursa şampiyonu oldu.

Bursa’da, erkeklerde 18, kadınlarda 2 kamu kurumunun katılımıyla Kestel Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada BUSKİ Masa Tenisi Ekibi hem kadınlarda, hem erkeklerde şampiyon olurken, kadınlarda; Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, erkeklerde ise Gemlik Kaymakamlığı ikinci, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

BUSKİ Masa Tenisi Kadın ve Erkek Takımı bu sonuçla, 19-22 Ekim 2023 tarihlerinde Bilecik’te yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, turnuvada başarı gösteren personelleri tebrik etti ve Bilecik’te yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası için de başarı dileklerinde bulundu.