Bursa’ya madalyalarla döndüler!

Bursa’nın ulusal düzeydeki konumunu güçlendiren gözde 1. Murat İlk ve Orta Okulu pandemi öncesi başlattığı “çocukların kötü alışkanlıklarından kurtulması için spor yapmaları” girişimlerinin meyvelerini almaya başladı.BURSA (İGFA) - Bursa 1. Murat İlk ve Orta Okulu Müdürü Vahdet Okulevi; Milli Takım’a yetiştirdiği sporcularla Bursa’da ismini sportif turnuvalarda altın harflerle yazdıran Sertaç Sağır ve Gizem Yıldız’a okul adına teşekkür etti. Okul idaresinin uzman antrenör Sertaç Sağır ve Gizem Yıldız’ın yetiştirdiği sporcularla uluslararası arenada okulun ismini duyurmasını sağladığı için tam destek vereceklerini açıkladı.

Milli Takım Antrenörü Sertaç Sağır’da “Öğrencilerimizin ülkenin temel yapı taşları olduğunu ve buradan Milli takıma sporcular göndermenin hem vazifemiz hem de ülkenin karakterli başarılı sporcu potansiyeline ulaşacaktır, ihtiyacımız bağımlılıkla (Madde ve Sanal Ortamlar) mücadelenin en önemli yapı taşı spordur, elimizden gelen bütün mücadeleleri bu yönde yapıyoruz, bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Sertaç SAĞIR ve Gizem Yıldız tarafından yetiştirilen sporcuların başarıları "Eslem Torunlar: Türkiye Şampiyonu, Sümeyye Tuana Çiçek: Türkiye Şampiyonu ve Türkiye 3.sü, Sabriye Musaoğlu: Türkiye 2.si ve Dünya Kupası 3.sü, Rabia Hatun Çelik: 2 defa Türkiye 3.sü, Dünya Kupası 3.sü, Dursun Çayir: Türkiye 3.sü, Gülsüm Ünal: .Türkiye 3.sü, Sema Kaygısız: İller arası Şampiyonu."