Bursaspor'un 32. başkanı Sinan Bür oldu

Bursaspor Kulübü'nün 32. başkanı Sinan Bür oldu. İki listenin yarıştığı genel kurulda Sinan Bür 507 oy alırken, Raşit Barışıcı 240 oyda kaldı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nün 59. Olağanüstü Genel Kurul'u Merinos Atatük Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda bin 163 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleşti.

Denetim Kurulu ve Hukuk Kurulları'nın tek liste olması nedeniyle oylamanın açık oylama ile yapılıp yapılmayacağı Divan Kurulu tarafından yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan açık oylamayada Denetim Kurulu ve Hukuk Kurulları oy çokluğu ile seçildi.

Daha sonra başkan adayları Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın kapalı oylamarına geçildi.

Kırmızı liste ile yarışan Raşit Barışıcı 240 oy alırken, Mavi liste ile yarışan başkan adayı Sinan Bür 507 oy alarak kulübün 32. başkanı seçildi.

Bursaspor Kulübü'nün yeni Başkanı Sinan Bür'ün yönetiminde; Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Adem Bostan, Erdinç Doğan, İsmail Ertekin ve Alper Özyüksel yer alırken, Denetim Kurulu'na Sertaç Konya, Murat Ertürk, Ferdi Demir seçildi. Bür başkanlığındaki yeni yönetimin Hukuk Kurulu ise; İsmail İbiş, Cihan Kayrak ve Enes Duman'dan oluştu.