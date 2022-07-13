Flaş HaberTanju Özcan için disiplin süreci başlayacak
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Bursaspor sahaya indi
SPOR 13.07.2022, 21:00
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen sahasında yaptığı antrenman ile başladı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas istasyonlarıyla devam etti. Takımımız son bölümde tempolu koşular yaptı.
Yeşil Beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
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