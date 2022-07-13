Bursaspor sahaya indi

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen sahasında yaptığı antrenman ile başladı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas istasyonlarıyla devam etti. Takımımız son bölümde tempolu koşular yaptı.

Yeşil Beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.