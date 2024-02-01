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Bursaspor İnfo Yatırım'a yeni sponsor

SPOR 01.02.2024, 15:44
Bursaspor İnfo Yatırım'a yeni sponsor

Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım'ın forma sırt alt sponsoru oldu.BURSA (İGFA) - Bursaspor İnfo Yatırım'ın forma sırt alt sponsoru Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi oldu. Downtown bu sponsorlukla birlikte yeşilbeyazlıların sezon sonuna kadar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’inde oynayacağı maçlarda forma sırt alt sponsoru olacak. 
Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Bursaspor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin, Genel Menajer Özgün Önver,  Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, oyuncular ve taraftarlar katıldı.

Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Bugün bir Bursaspor sevdalısı olarak kulübümüzün erkek basketbol takımına sponsor olmaktan gurur ve heyecan duyuyorum. Bu sıradan bir iş birliği değil, Atış Grup olarak Bursa’mızdan aldığımız gücümüzü yine şehrimizin değerlerine katkı sağlayarak perçinliyoruz. Yaptığımız tüm yatırımlarda Bursalıların teveccühünü kazanmak Atış ailesi olarak bizi en mutlu eden şey oldu. Şimdi bunu daha büyük bir coşkuyla yaşayacağız diye düşünüyorum. Çemberden geçen her sayıda yükselen koca bir şehrin mutluluk nidasında payımızın olduğunu düşünmek tarifsiz bir heyecan olacak.” dedi. 

Metin Atış, “Bursa, şampiyonlar çıkarmış bir şehir. Birçok değeriyle marka olmayı başarmış bir şehir. Basketbolda da önemli başarılar kazanacağına inanıyoruz. Çünkü takımına sahip çıkan harika bir taraftarı ve sporu seven yöneticileri var. Şimdi ne mutlu ki bu şehrin başka bir markasıyla, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi ile gücüne güç katarak ilerleyeceği günlere tanık olacağız. Sporun birleştiren gücünün yanında adımızın olmasına vesile olan tüm Bursaspor Basketbol Kulübü üyelerine saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız. Bizi harika bir Bursaspor erkek basketbol takımı ve başarılarla dolu sezonlar bekliyor. Birlikteliğimiz hayırlı olsun. Her attığımız sayı olsun.” ifadelerini kullandı. 

Bursaspor Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin ise yaptığı konuşmada, anlaşmanın camialarına, Türk basketboluna ve Downtown ailesine uğurlu olması temennisinde bulundu.

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