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Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
SPOR 13.02.2024, 17:10
Ligin 26. haftasında Ankara Demirspor'a konuk olacak Bursaspor hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.BURSA (İGFA) - Bursaspor, ligin 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve geçiş oyunları oynayan futbolcular antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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