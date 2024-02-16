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Bursaspor'dan dava açıklaması

SPOR 16.02.2024, 16:29
Bursaspor'dan dava açıklaması

Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel kulüp hakkında son zamanlarda gündeme gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bursaspor hakkında son zamanlarda gündeme gelen davalara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel'in yanı sıra Hukuk Kurulu Üyesi Av. Tuğrul Güre de katıldı.

Özellikle sosyal medyada gündemi uzun zamandır işgal eden konularla ilgili şeffaf bir şekilde kamuoyunu aydınlatmak istediklerini belirten Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel, önceki yönetim döneminde toplam 12 dosyadan 8'i hukuk, 4'ü ceza davası olmak üzere toplamda 12 dava açıldığını söyleyerek, “Bu davaların kontrolü için dışarıdan hukuk bürolarıyla anlaşmalar yapılmıştır. Bu hususlarla ilgili olarak dün tarafımıza, davaların dosya numaralarını içeren bir Excel dosyası verilmiştir.” dedi.

Bilgi konusunda bir eksiklik yaşandığını ve evrakların kulüpte bulunmadığını söyleyen Öncel, “Biz sürece hakim oldukları için önceki sözleşmeli avukatlarıyla devam etmek istedik, ancak Mayıs'ta gerçekleşecek seçimi mazeret göstererek affını istediler. Biz de kulüp yönetimi olarak bunu kabul ettik. Bu hususların ardından bir önceki yönetimle anlaşma yapılan 4 hukuk bürosuyla ve toplam 8 avukat ile vekalet ilişkimizi sona erdirdik.” İfadelerini kullandı.

Erkan Öncel, davalara bakan hukuk bürolarına da Bursaspor tarafından ciddi rakamlar ödendiğini belirterek “Şeffaf bir şekilde devam etmek istediğimiz için bu sürece kulübümüzün avukatıyla devam edilecektir. Kendisi bu konuda yeterli donanıma sahiptir. Hukuk Kurulumuzda toplam 6 avukatımız bulunmaktadır. Onların da desteği bizimle olacaktır.” şeklinde konuştu.

Benzinlik arazisi ve 10 adet dükkan konusunda da bilgilendirme yapan Öncel, “Kulübümüze ait bu yerlere icra dairesi tarafından kıymet takdiri yapılmıştır. Bu rakam yaklaşık olarak 114 milyon TL'dir. Söz konusu taşınmazların daha yüksek bedele satılması için rızayen satış işlemleri yapılması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Tedbirlerle ilgili de kulübümüzün maddi manevi hiçbir zararı yoktu. Biz yönetim kurulu olarak her türlü görüşe açığız. Eğer bu konularla ilgili kafasında bir soru işareti olan varsa, bizimle iletişime geçebilir.” dedi.

Erkan Öncel, "Takımın mevcut durumunu hepimiz görüyoruz. Umudun olduğu yerde Bursaspor vardır. Gencecik çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlara inanıyor ve her türlü desteği veriyoruz. Bursaspor kulübünün maalesef kasası boşalmış. Kasanın dışında da sportif olarak maalesef içi boşalmış. Vakıfköy’den gelen yetenekli kardeşlerimiz para olarak görülmüş ve onlardan vazgeçilmiş. Biz bu çocuklara inanıyoruz." ifadelerini kullanarak "Buradaki bütün organizasyonumuzu hiç gitmeyecekmiş gibi gerçekleştiriyoruz. Kulübü devamlı yaşatacakmış gibi çalışmalar yapıyoruz. Bizim yerimiz 2. Lig değil. Maalesef gerçek bu. Bunları göz önünde bulundurarak Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için sabra ihtiyacımız var." dedi.

Öncel, "Bursaspor tribünü gerçekten çok güzel tepkilerini medeni şekilde veriyor ama bütün değerleri ile öne çıkan bir şehirdeyiz ve tek amacımız var Bursaspor’u yaşatmak. Hiçbir zaman şikayet etmeyeceğiz. Kulübün durumunu bilerek geldik. Her kapıyı çalışıyoruz. Bu kulüp için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

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