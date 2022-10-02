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Bursaspor'da 'olağanüstü' karar! Yönetim istifa etti!
SPOR 02.10.2022, 00:33
Bursaspor'da Ömer Furkan Banaz başkanlığındaki kulüp yönetimi istifa ederek, olağanüstü genel kurul kararı aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Esenler Erokspor mücadelesindeki 3-0'lık mağlubiyet sonrası taraftar tarafından 'istifa' tezahüratları yapılmıştı.
Maçın ardından yapılan toplantıda yönetimin istifa ederek, olağanüstü genel kurul kararı aldığını, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Yapılacak olan olağanüstü genel kurul ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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