Son Dakika

Bursaspor'da ikinci 'olağanüstü' toplantının tarihi belli oldu

SPOR 19.10.2022, 17:54
Bursaspor'da ikinci 'olağanüstü' toplantının tarihi belli oldu

Bursaspor Kulübü bir kez daha kongreye gitti. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, Olağanüstü Genel Kurul’un 6 Kasım’da yapılacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Olağanüstü Genel Kurul kararı alan ancak başkan adayı çıkmamasından dolayı tarihi ertelemek zorunda kalan Bursaspor Kulübü, durumla ilgili açıklama yaptı.

Yeni kongre tarihini belirleyen Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun 2. toplantısının 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 13.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

"70 MİLYON TL ÜZERİNDE MADDİ KAYNAK SAĞLADIK"

Yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022’de olağanüstü genel kurul sonrasında aldığı görevi son gününe kadar layıkıyla yapma gayretini ortaya koyarak fedakarca çalışmalarını gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

Tamamı Bursaspor Kulübü'ne bağış ve reklam gelirleri olmak üzere 70 milyon Türk Lirası’nın üzerinde sağlanan maddi kaynağın yanı sıra kulübümüzün borç yükünü her geçen gün daha da artıran banka kredisi ve ecrimisil borçlarının çözüme kavuşturulması noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Kulüp Yönetimi, "Bursaspor’umuzu yaşatma mücadelesi verdiğimiz bu süreçte; kulübümüzün içinde bulunduğu tablonun en önemli etkenleri arasında olduğunu düşündüğümüz kurumsallaşma, idari ve mali disiplin çalışmalarını eksiksiz bir biçimde tesis etmeye gayret ettik. Kulübümüzün kamuoyu nezdinde oluşmuş olumsuz algısını kırdığımızı ve güven ortamının oluşturulmasında ortaya koyduğumuz duruşun yavaş yavaş da olsa anlaşılmaya başladığını görüyoruz. Öte yandan yönetim kurulundaki koltuklarımızı korumak adına; futbolcularımıza ve personelimize bildiri yayınlattığımız, çok büyük maddi kaynak vadeden başkan adaylarının şehri yönetenlerce engellendiği, hatta son oynadığımız müsabakanın bilerek ve  isteyerek kaybettirildiği gibi akla ve mantığa uymayan art niyetli hezeyanları dillendiren az sayıda da olsa kendine Bursasporlu diyenleri hayretle izliyoruz.  Görev süremiz boyunca Yönetim Kurulu olarak Bursaspor’un bundan sonraki varlık mücadelesi için de aynı özveri ve gayreti göstereceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

YÖNETİME TALİP OLACAKLARA ÖNKOŞULSUZ DESTEK VERİLECEK

Bursaspor’u yönetmeye talip olacak oluşumlara; tüm bilgi ve desteği önkoşulsuz verileceğinin altı çizilen açıklamada, "Türkiye’nin 5. Büyüğü Bursaspor’umuzu özlediğimiz günlere tekrar kavuşturmak adına şehrin tek vücut olarak kulübümüzün önündeki tüm engelleri kaldıracağına inanmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha aldığımız genel kurul kararının camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kulübün yaşayacağına yürekten inanıyoruz" denildi.

Yorumlar (0)
18
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3