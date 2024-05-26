Bursaspor'da 'Enes Çelik' dönemi

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda kulübün 33. Başkanı Enes Çelik oldu.BURSA (İGFA) - Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda açık oylama ile gerçekleşen Bursaspor'un Olağan Genel Kurulu'nda Enes Çelik oybirliğiyle başkan seçildi. 4 bin 74 kongre üyesinden 2 bin 751’inin oy kullanma hakkının bulunduğu Genel Kurul’a 355 üye katılım gösterdi.

Başkan Enes Çelik, başarılı bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti.

Bursaspor’un 60 yıldan uzun mazisinde inişli-çıkışlı çok süreçler yaşandığını anımsatan Başkan Çelik ,"Tüm bu dönemlerde Bursaspor’umuzun başarısı için çalışan yöneticilerimizden, sporcularımıza ve özellikle siz taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunarken, hayatını kaybedenleri de rahmetle anıyorum. Değerli üyelerimiz; hepimizin bildiği gibi tarihimizin mali ve sportif yönden en zor süreci içerisindeyiz. Bu durum ‘şu ihmalden, şu yanlıştan kaynaklandı’ demenin, bunu tartışmanın bir fayda sağlamayacağı bir süreçteyiz. Tabi ki geçmişteki yanlışları araştıracağız ve bileceğiz ama asıl olan ‘Geleceği nasıl inşa edeceğiz?’ konusudur" diyerek, mevcut durumu paylaştı.

1.5 milyar TL’yi aşan toplam borcun olduğunu belirten Çelik ,"Transfer tahtası kapalı… ‘Bursasporluyum’ diyen herkesin hüzne boğulduğu, Süper Lig standartları sahalardan amatör tel örgülü sahalarda oynamak zorunda kalmış Bursasporumuz… Ağırımıza gitse de bu tabloyu görerek, gelecek inşasına hamasi bir yaklaşımla değil, gerçekçi bir yaklaşımla başlamalıyız. Bunun için birinci olarak büyük bir Bursa dayanışması ve şampiyon Bursaspor inancı ile yola çıkmamız gerekmektedir. Bu büyük Bursa dayanışmasına öncülük eden başta sayın valimiz, sayın büyükşehir belediye başkanımız, bakan ve milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ticaret ve sanayi odası başkanımız, iş dünyamız ve Bursaspor’a gönül verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İŞ DÜNYASINI ‘YANINDAYIM’ KAMPANYASINA DAVET EDİYORUM”

Çelik konuşmasında, Bursaspor 'dipsiz kuyudur’ anlayışıyla değil, ‘hesap verir' bir anlayışla yönetileceğini söyledi. "Bu kapsamda Bursa Valiliğimizin himayelerinde açılan ‘Yanındayım’ isimli hesabımıza kim ne katkı sağlamış, bunların tümünü kuruşu kuruşuna sizlerle paylaşacağız" diyen Çelik, "Bu dönemde biz yöneticilerin ve birlikte yola çıktığımız kurullardaki arkadaşlarımızın kulübümüze hibe olarak katkılarını kongre sonrası kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız. Yani öncelikli olarak taşın altına yöneticilerimiz ellerini koyacaklardır. Evet, büyük bir yükün altındayız. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde kazanan herkes Bursamızın en önemli markası Bursaspor’umuzun yaşadığı bu durumdaki sorumluluktan kaçamaz, kaçmamalıdır. ‘Kimin ne imkanı var, potansiyeli nedir?’ az çok hepimiz biliyoruz. Biz 'Bu işi 15-20 kişiye havale edelim’ hareketini doğru bulmuyoruz. ‘Geniş katılımlı’ bir anlayışla bu yükün altından 2009’da nasıl kalktıysak, bugün de daha büyük bir dayanışmayla kalkmalıyız. İş dünyamızı bir kez daha ‘Yanındayım’ kampanyamıza duyarlı olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

Çelik son olarak Bursalılardan da yeni sezon kombine ve formalara bugüne kadar görülmemiş büyük bir ilgi ve destek göstermelerini istedi.

Enes Çelik başkanlığındaki Bursaspor'un yeni yönetim kurulunda; Emir Çokçağlayan, Mesut Günal, Oğuzhan Kutlucan, Muhammet Danışman, Coşkun Özel, Murat Hatipoğlu ve Coşkun Yavuz yer aldı.

Yeni dönemde İcra Kurulu Başkanı Abdullah Burkay olurken, Başkan Vekili: Sezer Sezgin ve Enes Can Demir oldu.

Bursaspor'un Proje Kurulu Başkanlığı'na ise Enbiya Topal seçilirken, Caner Zengin Proje Kurulu Başkan Vekili oldu.