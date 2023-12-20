Bursaspor'da Çağatay Yılmaz süresiz kadro dışı bırakıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da olayı Diyarbekirspor maçı sonrası profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz kadro dışı bırakıldı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, söz konusu gelişmeyle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan karşılaşmanın ardından profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, Bursaspor-Diyarbekirspor maçında saha karışmıştı.

Bünyamin Yürür’ün tahrikleri sonrası Çağatay Yılmaz’ın çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ortalık karıştı.