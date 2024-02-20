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Bursaspor'da Bucaspor 1928 maçı hazırlığı başladı
SPOR 20.02.2024, 17:28
Bursaspor ligin 28. haftasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. BURSA (İGFA) - Bursaspor, ligin 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahasında yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil beyazlı ekip antrenmanı dayanıklılık koşuları yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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