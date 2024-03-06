Bursaspor, Adıyaman FK deplasmanından galibiyetle döndü

Bursaspor, Adıyaman FK deplasmanından 3-0 galibiyetle ayrıldı.BURSA (İGFA) - Ligin 29. Haftasında deplasmanda Adıyaman FK’ya konuk olan Bursaspor sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

8’ Hızlı hücumda topla buluşan Çağatay Yılmaz pasını Mehmet Çetin’e aktardı. Mehmet kenardan ceza sahasına ortasını aktardı. Eren Tunalı sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. (0-1)

20’ Penaltı noktası üzerinde boş kalan Çağatay Yılmaz, Berat Altındiş’e ara pasını aktardı. Berat Altındiş altı pas çizgisi üzerinden düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 2’ye çıkardı. (0-2)

41’ Adıyaman FK futbolcusu Berkay Sefa Kara'nın kullandığı penaltıyı Bursaspor kalecisi Deniz Aydın kurtardı.

İlk Yarı Bursaspor'un 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

50’ Sağ kanattan hızlı çıkan Berat Altındiş, ceza sahası içinde bulunan Çağatay Yılmaz’ı topla buluşturdu. Çağatay’ın şutunu Adıyaman FK kalecisi Mustafa Hoşoğlu son anda kurtardı.

61' Yeşil beyazlıların yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta hava topu mücadelesini kazanan Ertuğtul Kurtuluş kafasıyla geriye doğru pas verdi, Yiğit Fidan arka direkte topa temas edemedi.

75' Bursaspor'un savunmadan uzun topla çıktığı pozisyonda Adıyaman FK oyuncusunun hatasıyla topla buluşan Berat Altındiş açısını kaybetti. Ceza sahası içinde bulunan Çağatay Yılmaz'a doğru pas verdi. Çağatay yanındaki takım arkadaşı Yusuf Sertkaya'ya çıkardı, Yusuf'un vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

85' Adıyaman FK'nın uzaklaştıramadığı pozisyonda topu önünde bulan Bilal Güney sert sutuyla farkı üçe çıkardı. (0-3)

MAÇ METRE

Stat: Kahta İlçe

Hakemler: Sinan Özcan - Mücahit Değermenci - Kenan Özcan- Melih Kurt

Adıyaman FK: Mustafa Hoşoğlu, Ramazan Civelek, Nihat Koç, Ali Kurt, Cenk Çalışkan, Yusuf Akın, Erhan Kaynar, Berkay Sefa Kara, İbrahim Gündüz, Fırat Ergün, Yusuf Poyrazlı

Yedekler: Melih Ağa, Vedat Yeşilkaya, Ercan Şirin, Muhammed Düzgüner, Fatih Gürden, Mehmet Sarı, Miraç Asıntekin, Muhsin Yıldırım, Salim İyik, Kerem Ersin

Teknik Sorumlu: Mustafa Adam

Bursaspor: Deniz Aydın, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver(10’Berat Altındiş), Abdullah Tazgel, Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan(66' Barış Dalkıran), Eren Tunalı, Mehmet Çetin(84'Bilal Güney), Mustafa Genç(84'Enes Solakoğulları), Çağatay Yılmaz

Yedekler: Talha Yakın, Berat Altındiş, Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Deniz Knibbe, Ömer Turan Görgüç, Barış Dalkıran, Kerem Dede, Kerem Kök, Enes Solakoğulları

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: 8' Eren Tunalı, 20' Berat Altındiş, 85' Bilal Güney (Bursaspor)