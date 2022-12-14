Bursa Osmangazili Judocular 1. Lig’de

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Spor Toto Ümitler Mix 1. Ligi’ne Yükselme Müsabakaları’nda üstün performans sergileyerek zirveye oturdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Mix 1. Ligi’ne Yükselme Müsabakaları, Amasya Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmalarla son buldu.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor Judo Takımı, kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvaya damga vurdu.

İlk olarak Sivas SEM Spor Kulübü’nü 4-2, Ordu Büyükşehir Belediyespor, Çankırı Gençlik Spor ve Kahramanmaraş Gençlik Spor’u ise 6-0’lık skorla mağlup ederek çeyrek finale çıkan Osmangazi’nin yıldızları, daha sonra Antalya Yol Spor’la 3-3 berabere kaldı. Müsabakada ikincilik derecesi elde eden genç sporcular, Spor Toto Ümitler Mix 1. Ligi’ne yükselerek büyük mutluluk yaşadı.