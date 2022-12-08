Bursalı yüzücülerden Konya'da 3 rekor, 15 madalya

Konya'da gerçekleştirilen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda 4 sporcuyla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, organizasyonu ‘8 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere’ toplam 15 madalya ile tamamladı.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde 65 kulüpten 185 sporcunun katılımıyla Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüleri elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürdü.

Büyük heyecana sahne olan organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Melda Kolayca, ’50-100 ve 400 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama, 100 metre kelebek ve 200 metre karışıkta altın madalya kazanarak’ 7 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Melda Kolayca, 100 metre kurbağalama, 100 metre kelebek ve 200 metre karışık yarışlarında Türkiye rekoru kırarak, altın madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün bir diğer sporcusu Zümra Cengiz ise 100 metre serbestte altın madalya kazanırken, 100 metre sırtüstünde üçüncülük elde etti.

Serhat Polat da 200 metre serbestte gümüş, 100 metre serbest stilde bronz madalyayı boynuna taktı.

Yarışlarda ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Abdulkadir Köken 50, 100 ve 200 metre serbest stil ile 50 metre sırtüstünde bronz madalya almayı başardı.